السنة الجديدة: ترشيد الاستهلاك للتكيف مع الزيادات المرتقبة

تحل هذا الأحد السنة الجديدة التي تتزامن هذه المرة وقانون المالية الجديد حاملا في بعض جوانبه بعض الزيادات لاسيما في المواد الاستهلاكية.

ويصطدم الموطنون بعدم احترام بعض التجار لهامش الربح وأحيانا تجاوز منطق السوق بعدم عرض البعض لأسعار المنتجات.

ويرى رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسن منوار في هذا الخصوص"أن ا الأمر أصبح واقعا ملموسا لا نستطيع تغييره ولكن نحن كمستهلكين بإمكاننا التغيير من تصرفاتنا في عملية الاستهلاك وهذا يؤدي بدوره إلى التقليل من التبذير في كل المجلات ،الوقود، الماء الكهرباء، وغيرها ".

و بخصوص ظاهرة عدم احترام بعض التجار لهامش الربح أكد رئيس جمعية الأمان حسن منوار ان العديد من التجار اليوم أصبحوا يبيعون سلعهم بحرية تامة ودون مراعاة لهامش الربح وتعتبر مثل هذه السلوكيات احتكارا واستغلال لهذه الفرص وكذا استغلالا لجهل بعض المستهلكين ليتصرفون كما يشاءون".

المصدر: الإذاعة الوطنية