رسـمـيـا..هــذه هـي قــائمة الخـضــر تحــسبا لـ " كـــان" الغــابون

أعلن الناخب الوطني جورج ليكنس هذا السبت عن قائمة 23 لاعبا المعنية بخوض منافسة كأس الأمم الإفريقية 2017 المقررة بالغابون حسبما ورد على الموقع الالكتروني للتاحدية الوطنية لكرة القدم (فاف

وأبعد الناخب الوطني كل من سفيان فغولي وكارل مجاني ليكونا ابرز الغائبين عن الحدث القاري، فيما احتفظ بمبولحي في حراسة المرمى وفي خلافته مليك عسلة وشمس الدين رحماني لاعبا شباب بلوداد ومولودية بجاية على التوالي.

وشهدت القائمة حضور مختار بلخيثر من النادي الإفريقي لأول مرة إضافة إلى ثنائي إتحاد العاصمة محمد بن يحي و ربيع مفتاح القائمة كلاعبين محليين أثبتوا جدراتهم بحمل الالوان الوطنية وعودة عدلان قديورة وجمال مصباح من جيل صانعي أم درمان.

وجاءت قائمة اللاعبين المعنيين بـ" كان " الغابون" على النحو التالي:

الحراس: رايس مبولحي- مليك عسلة- شمس الدين رحماني

الدفاع:مختار بلخثير - محمد مفتاح- عيسى ماندي- هشام بلقروي- لياسين كادامورو- محمد بن يحي- رامي بن سبعيني- فوزي غلام- جمال مصباح

الوسط: عدلان قديورة - سفير تايدر - نبيل بن طالب- مهدي عبيد - ياسين براهيمي - رشيد غزال

الهجوم: إسلام سليماني- رياض محرز- هلال سوداني- بغداد بونجاح- سفيان هني

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية