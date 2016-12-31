توقيف تاجري (02) مخدرات و ضبط 43,5 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران وتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم أمس الجمعة بوهران وتلمسان/ن.ع.2 تاجري (02) مخدرات ، فيما تم ضبط (43,5) كيلوغراما من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم 30 ديسمبر 2016 بوهران وتلمسان/ن.ع.2 تاجري (02) مخدرات فيما تم ضبط (43,5) كيلوغراما من الكيف المعالج".

كما أوقف--يضيف البيان-- عناصر الدرك الوطني بمعسكر مهربين (02) اثنين وضبطوا (1940) وحدة من مختلف المشروبات في حين تم ضبط كمية أخرى بورقلة/ن.ع.4 تقدر ب(14309) وحدة.

وبكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ستة (06) مهربين و(15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة وضبطت مركبتين (02)رباعيتي الدفع و(2780) لتر من الوقود و(03) أجهزة الكشف عن المعادن، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة و الطارف/ن.ع.5 محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب (21544) لتر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية