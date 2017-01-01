الجزائر تدين "بأشد العبارات" اعتداء اسطنبول

صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف هذا الأحد أن الجزائر تدين بـ"أشد العبارات" الاعتداء الارهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال بن علي شريف "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف اسطنبول مساء أمس".

و إذ أبرز أن "هذه الفعلة الشنيعة تدل مرة أخرى على أن الإرهاب يضرب بشكل أعمى ودون تمييز بغرض وحيد هو إزهاق أرواح أشخاص أبرياء و فرض الرعب و زرع الأسى و المساس بأمن و سلامة المجتمعات و الشعوب" اعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن" ردا دوليا شاملا و سريعا و منسقا ضروري لوضع حد لهذه الآفة الإرهابية الخطيرة".

وأضاف قائلا "و إذ نؤكد تضامننا مع الشعب و الحكومة التركيين في هذه المحنة الجديدة فإننا نجدد إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله و مظاهره".

لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية

و أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اسطنبول ليلة رأس السنة."

و أوضح عبد العزيز بن علي شريف أنه "لم تسجل لحد الساعة أية ضحية جزائرية في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اسطنبول ليلة أمس".

وأضاف أن "مصالحنا القنصلية في اسطنبول تتابع عن كثب تطور الوضع بالتنسيق مع السلطات التركية المختصة".

وقتل مالا يقل عن 39 شخصا من بينهم 16 أجنبيا جراء الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجديدة فيما أصيب 69 آخرون بجروح أربعة منهم في حالة خطيرة. و لا تزال الأبحاث جارية عن منفذ الهجوم.