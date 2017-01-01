فتح المجال أمام فئة الإناث للالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة

تفتح مديرية مدارس أشبال الأمة المجال أمام فئة الإناث للالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة, حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الفرصة متاحة للتلميذات اللواتي هن بصدد متابعة السنة الأولى من التعليم الثانوي.

وبخصوص شروط الالتحاق بالمدرسة, أكد البيان أنه يجب أن تتوفر التلميذة على "الجنسية الجزائرية و مولودة عام 2001 فما فوق وحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2016 بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 والتمتع بالصحة الجيدة واللياقة البدنية والدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا".

وبشأن ملف التسجيل, فإنه يتضمن "طلبا خطيا محررا من طرف ولي الأمر مع ذكر العنوان بدقة ورقم الهاتف, نسخة من شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2015-2016, نسخ من كشوف النقاط لكل من الثلاثي الأول والثاني والسنوي للسنة الرابعة متوسط للعام الدراسي 2015- 2016, شهادة الميلاد رقم 12, شهادة الجنسية وشهادة الإقامة".

وفيما يتعلق بمسابقة الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة, ذكر البيان أن المترشحات سيخضعن لاختبارات كتابية في مواد الرياضيات, الفيزياء, التكنولوجيا, اللغة العربية بالإضافة إلى اجتياز اختبار في التربية البدنية وفحص طبي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات الالتحاق بالمدرسة تودع بمدرسة أشبال الأمة بالبليدة ابتداء من صدور هذا الإعلان ويكون إيداع الملفات من طرف المترشحة مرفوقة بولي أمرها الشرعي.