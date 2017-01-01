البحرين: مقتل شرطي في هجوم مسلح على سجن وهروب محكومين في قضايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية هذا الأحد أن شرطيا قتل خلال هجوم مسلح على سجن جنوب المملكة وأن عددا من المحكومين في قضايا إرهابية هربوا جراء الهجوم.

وأشارت الوزارة في تصريح نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى وقوع "عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) وأسفر عن مقتل شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية".

وأضافت أنه "نجم عن ذلك هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية" دون أن تحدد هذا العدد مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية في تصريحها الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين.