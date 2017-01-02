رئيس الجمهورية يقدم تعازيه لنظيره التركي إثر اعتداء اسطنبول

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء السبت مدينة اسطنبول أدان فيها "بقوة هذا العمل الهمجي" و أعرب عن "تضامن الجزائر الفعال" مع تركيا.

وكتب الرئيس بوتفليقة في برقيته "تلقيت ببالغ الحزن و الأسى خبر هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف تركيا و خلف عشرات القتلى و العديد من الجرحى" مؤكدا أن الجزائر "تدين بشدة هذه العمل الشنيع".

وأضاف الرئيس بوتفليقة "اسمحوا لي بهذه المناسبة الأليمة أن اعبر باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي عن تعازي الخالصة لكم و للشعب التركي الصديق و عائلات الضحايا و أؤكد لكم تضامني و تعاطفي".

وأكد رئيس الدولة أن "الجزائر التي عانت من الإرهاب الهمجي طيلة أكثر من عشرية تدرك مدى معاناة الشعب التركي الصديق و تؤكد له تضامنها الفعال حتى تكون مكافحة الإرهاب أولوية المجتمع الدولي".

وخلص رئيس الدولة "إذ أجدد لكم تعازي الخالصة تقبلوا مني فخامة الرئيس و الأخ العزيز أسمى عبارات التقدير".