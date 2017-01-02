ولد علي: تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" حققت الأهداف المسطر لها

أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي مساء اليوم الأحد بالمقاطعة الادارية المنتدبة لجانت ولاية إليزي أن تظاهرة "الجزائر في أحضان صحرائها" حققت الأهداف التي سطرتها وزارة الشباب و الرياضة .

و أضاف الوزير على هامش اختتام فعاليات الطبعة الثانية لهذه التظاهرة الشبانية أنها ساهمت بشكل ملموس في أثراء قيم التضامن و التطوع و الأخوة بين الشباب الجزائري فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنمية و تطوير السياحة الصحراوية .

كما يعد هذا الحدث الشباني الهام فرصة سانحة لتوطيد روح المواطنة بين الشباب الجزائري القادم من مختلف ولايات الوطن نهيك عن الدور البارز الذي لعبته هذه التظاهرة في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن الواحد .

قبل هذا طاف وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي بمختلف أجنحة معرض الفنون التشكيلية بدار الشباب بوسط المدينة و الذي نظم في إطار التوأمة الثقافية بين فنانين تشكليين من تونس الشقيقة و نظرائهم الجزائريين .

وقد عرفت الطبعة الثانية لتظاهرة الشبانية : الجزائر في أحضان صحرائها و التي إحتضنتها عروس الطاسيلي جانت في الفترة الممتدة من 26 ديسمبر إلى 1 يناير 2017 مشاركة أزيد من 800 شاب يمثلون مختلف ولايات الوطن كما ذكرت المديرة العامة لشباب بوزارة الشباب و الرياضة سامية بن مغسولة .

و تم خلال هذا الحدث الشباني القيام بالعديد من النشطات كحملة واسعة لنظافة المحيط و توزيع هدايا مختلفة على سكان المناطق النائية و توزيع 3 ألاف وجبة غذائية من طبق الكسكسي على المساجد و بعض العائلات المعوزة إضافة لزيارة بعض المواقع السياحية بالمنطقة على غرار موقع البقرة الباكية و صخرة الفيل فضلا عن تنظيم رحلة استكشافية للمجمع الغازي :تقنتورين بإقليم بلدية عين أميناس و كذا تنظيم حملة لتبرع بالدم لمختلف الهياكل الصحية للمدينة تضيف السيدة بن مغسولة.

كما استمتع جمهور عاصمة الطاسيلي أزجر بعروض موسيقية لمختلف الطبوع الجزائرية إضافة إلى فرق موسيقية محلية وذلك بساحة الحفلات نهيك عن معارض لصناعات التقليدية تبرز الموروث الثقافي لكل ولاية مثلما أشير إليه .