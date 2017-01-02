الاتحاد الوطني للتجار وجمعية المستهلك :ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض المواد وليست هناك زيادة في الضرائب

شهدت بعض المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مبرر مع اليوم الأول من دخول السنة الجديدة2017 وهو ما وقف عليه المواطنون أمس الأحد.

وفي هذا الجانب قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام .

وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.

من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها .

كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا مضيفا انه هناك امتيازات ستمنح للتجار.

المصدر:الإذاعة الجزائرية