كرة السلة - القسم الممتاز أ (رجال - تسوية الرزنامة) : أولمبي مليانة-المجمع البترولي هذا الثلاثاء

يخوض المجمع البترولي هذا الثلاثاء على الساعة (00ر15) مباراة متأخرة ضد أولمبي مليانة لحساب تسوية رزنامة بطولة الجزائر، القسم الممتاز (أ) رجال، لكرة السلة.

وتعتبر هذه المباراة الخامسة التي يخوضها المجمع البترولي بعد عودته من البطولة الإفريقية للأندية البطلة التي جرت شهر ديسمبر بالقاهرة. وتبقى للمجمع البترولي مباراة متأخرة أخرى ضد نصر حسين داي.

الثلاثاء (سا 00ر15):

أولمبي مليانة - المجمع البترولي

الترتيب نقاط لعب

1. وداد بوفاريك 11 6

2. نصر حسين داي 10 5

3. ربيع العلمة 9 6

- . نادي برج بوعريريج 9 6

5. المجمع البترولي 8 4

6. نادي جسر قسنطينة 7 6

7. اولمبي مليانة 6 5

-. نادي وهران 6 6.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية