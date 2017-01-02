الجزائري رياض محرز يفوز بجائزة "الأسد الذهبي " لجريدة المنتخب المغربية

توج الدولي الجزائري ومهاجم نادي ليستر سيتي الأنجليزي لكرة القدم رياض محرز بجائزة "الأسد الذهبي" في نسختها الـ13 والتي تمنحها الصحيفة الرياضية المغربية "المنتخب" المتخصصة لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي للسنة.

هذا وجاء التتويج بعد استفتاء شارك فيه 40 من أبرز الصحفيين الرياضيين الأفارقة والعالميين المواكبين لكرة القدم الإفريقية وما لا يقل عن 40.000 من زوار الجريدة الإلكترونية.

و تفوق الدولي الجزائري رياض محرز الذي قاد فريقه ليستر سيتي إلى الفوز لأول مرة في تاريخه بلقب البطولة الإنجليزية للموسم الكروي 2015 2016 على الغابوني بيير إميريك أوباميانغ مهاجم وهداف نادي بروسيا دورتموند الألماني الذي حل ثانيا والمصري محمد صلاح مهاجم نادي روما الإيطالي الذي حل ثالثا.

وجاء الدولي الجزائري الآخر إسلام سليماني (ليستر سيتي) في المركز السابع للاستفتاء بعدما حصد مجموع 19 نقطة.

و هذه ثاني مرة يتوج فيها لاعب عربي بجائزة "الأسد الذهبي" بعد أن كان محمد أبوتريكة نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي أول لاعب عربي ينال هذا اللقب الفخري سنة 2008.

ويظل الإيفواري ديديي دروغبا أكثر لاعب حصولا على جائزة "الأسد الذهبي" إذ نالها في أربع مناسبات سنوات 2005 2006 2007 و2012 بينما تحصل عليها النجم الكامروني سامويل إيتو ثلاث مرات سنوات 2004 2009 و2010.

الترتيب النهائي للنسخة الـ13 لجائزة "الأسد الذهبي":

1 رياض محرز (الجزائر ليستر سيتي): 206 نقطة

2 بيير أوباميانغ (الغابون بروسيا دورتموند) : 170 نقطة

3 محمد صلاح (مصر روما): 84 نقطة

4 حكيم زياش (المغرب أجاكس أمستردام): 61 نقطة

5 ساديو ماني (السينغال ليفربول): 38 نقطة

6 مهدي بن عطية (المغرب جوفنتوس): 22 نقطة

7 إسلام سليماني (الجزائر ليستر سيتي): 19 نقطة

8 سيرج أوريي (كوت ديفوار باريس سان جيرمان): 12 نقطة

9 خاما بيليات (زيمبابوي صن داونز): 12 نقطة

10 أيمن عبد النور (تونس فالنسيا): 4 نقاط.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية