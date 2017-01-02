الناخب الوطني ليكنس:إبعاد فغولي ومجاني بسبب نقص المنافسات

ربط المدرب الوطني للمنتخب الجزائري لكرة القدم البلجيكي جورج ليكنس هذا الاثنين قراره بإبعاد وسط الميدان سفيان فغولي و المدافع كارل مجاني من قائمة اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا للأمم "كان 2017" (من 14 جانفي إلى 5 فيفري) بنقص عدد المباريات التي شاركا فيها.

وأكد المدرب الوطني خلال لقاء مع الصحافة على أنه "اتخذ قرار إبعاد اللاعبين بسبب نقص المنافسات في ناديهما إذ لم يلعبا كثيرا منذ بداية الموسم".

وكان المدرب الوطني جورج ليكنس قد كشف يوم السبت الماضي عن قائمة الـ 23 لاعبا المعنيين بالمشاركة في الكأس القارية دون فغولي (لاعب واست هام/إنجلترا) ومجاني (لاعب ليغانس/إسبانيا) مما أثار دهشة الملاحظين.

وأضاف جورج ليكنس أنه "متأسف جدا لإبعاد هذين اللاعبين المحترفين غير أنه يجب القيام بخيارات و في حالة عدم لعب فغولي سأتصل بمدربه سلافن بيليك بنادي واست هام من أجل إيجاد حل لذلك".

واستطرد قوله بشأن مجاني أنه "لاعب متعدد الكفاءات إذ استدعيته أولا و هو مستعد لتقديم خدماته عند الحاجة".

أما بخصوص عدم استدعاء مدافع نادي ستاندار دو لياج (القسم 1 البلجيكي) إسحاق بلفوضيل اعتبر المدرب الوطني أن "لديه مشكل من الناحية الذهنية و هو ما برر قرار عدم الاحتفاظ به".

أريد التتويج بلقب الـ "كان 2017" لكنني لا أضمن أي شيء

وجدد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جورج ليكنس, التزامه ببذل كل ما في وسعه من أجل قيادة "الخضر" إلى تحقيق "أفضل نتيجة ممكنة" خلال كأس إفريقيا للأمم (كان-2017), مشيرا أنه لن يتقدم بأي وعد فيما يخص الفوز باللقب.

و قال ليكنس: "بطبعي أنا أحب الفوز. أريد أن يكون لاعبو فريقي كذلك. سنتنقل لخوض منافسات الكان بطموح تحقيق أحسن نتيجة ممكنة. بالطبع نريد التتويج باللقب لكنني لا أضمن أي شيء".

و أضاف التقني البلجيكي: "الأمور صعبة لكننا سنعمل بجد لنكون جاهزين للموعد القاري. سنحضر بطريقة تجعلنا جاهزين و في أحسن لياقة بالغابون. أعول كثيرا على عزيمة اللاعبين من أجل رفع التحدي".

و يتوقع المدرب السابق لتونس و بلجيكا حدوث "العديد من المفاجآت" نظرا "للتقارب في المستوى بين المنتخبات الـ 16 المتأهلة للدورة", طالبا من لاعبيه التحلي "بالواقعية فوق أرضية الميدان و استغلال كل الفرص المتاحة في الهجوم مع تفادي الأخطاء الدفاعية التي سيكون ثمنها غاليا".

و في حديثه عن التصفيات المونديالية عبر ليكنس عن تفاؤله بحظوظ الجزائر في التأهل إلى مونديال روسيا-2018 رغم أنها لم تحصد سوى نقطة واحدة في مباراتين.

وبهذا الخصوص قال: "لا زلت أؤمن بحظوظنا. على اللاعبين و كل الطاقم الفني التحلي بنفس القناعة. من لا يؤمن بهذا فليس له مكان بيننا".

الفوز على زيمبابوي مفتاح التأهل إلى الدور ربع النهائي

و شدد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جورج ليكنس, على ضرورة الفوز أمام زيمبابوي ضمن الجولة الأولى من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون لضمان التأهل الى الدور الثاني من المنافسة.

وصرح ليكنس في الندوة الصحفية يقول: "نركز حاليا على مواجهة زيمبابوي لأنها مفتاح التأهل الى الدور ربع النهائي".

وواصل البلجيكي: "الكثير منا يفكر في تونس والسينغال, لكن ننسى منتخب زيمبابوي منافسنا الأول وعلينا اخذ هذا الفريق بكل جدية".

وفيما يتعلق بالموعد الإفريقي, أعلن التقني البلجيكي انه سطر برنامجا بمعية طاقمه الفني "قبل أسبوعين".

وأعلن منشط الندوة انه في غضون 48 ساعة سيكتمل تعداد النخبة الوطنية, بعد حضور الرباعي محرز وسليماني وقديورة وبراهيمي المعنيون بلقاءات أنديتهم في البطولات الأجنبية.

وسيخضع هؤلاء اللاعبون إلى برنامج تحضيري خاص لحظة وصولهم إلى الجزائر بالنظر لعدم استفادتهم من العطلة على عكس البقية, حسب ما أفاد به ليكنس الذي شرح أن الفريق سيتنقل إلى الغابون قبل ثلاثة أيام من أول لقاء "تفاديا للملل و المشاكل".

وفيما يتعلق بقائمة الـ 23 لاعبا التي وضعها لهذا الحدث القاري, فقد برر المدرب البلجيكي للخضر أن الخيارات اعتمدت بشكل اكبر على "مستوى التنافسية والجانب المعنوي".

وأفاد انه, واستنادا إلى هذه الشروط, قام بإزاحة أسماء مثل إسحاق بلفوضيل وكارل مجاني وسفيان فغولي.

بوقرة سيقدم الكثير خصوصا من الجانب الذهني

وأكد الناخب الوطني جورج ليكنس أن المدافع والقائد السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم مجيد بوقرة سيقدم الكثير للفريق خصوصا من الجانب الذهني خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2017) المقررة بالغابون

و قال التقني البلجيكي في ندوته الصحفية: "سيقدم بوقرة الكثير من الجانب الذهني في كان-2017. سيتعلم مهنته الجديدة معنا. إنه يضع دوما الفريق قبل شخصه. سيقوم بمهمته كمدرب قبل, أثناء و بعد الدورة القارية".

وأضاف ليكنس: "لقد إلتقيت بوقرة منذ أسبوعين و سألته ماذا يريد أن يفعل. في هذا الوقت بالذات جاءتني الفكرة" لجلبه للمنتخب.

بالنسبة للناخب الوطني سيكون بوقرة و يزيد منصوري, عضو الطاقم الفني منذ 2014, بمثابة "قائدان خلال التدريبات".

ويشرع المنتخب الوطني هذا الاثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) في تحضيراته إلى غاية 12 جانفي و هو تاريخ توجهه إلى الغابون.

وسيشارك المنتخب الجزائري في تصفيات "كان 2017" ضمن المجموعة "ب" في مدينة فرانس فيل معية السنغال و تونس و زيمبابوي.

وسيلعب المنتخب الوطني مباراته الأولى أمام زيمبابوي يوم الـ 15 جانفي على أن يواجه المنتخبين التونسي و السنغالي يومي 19 و 23 جانفي على التوالي.