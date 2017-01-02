اجتماع وزاري مشترك لتقييم موسم الحج السابق نهاية الأسبوع

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة عن إطلاق بوابة الحج الالكترونية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية .وأوضح عزوزة بأن هذا الإجراء سيتضمن كل ما يتعلق بهذه الشعيرة من خلال تمكين الحجاج من معرفة كل مراحل عملية الحج وأيضا للمنظمين وكل أعضاء بعثة الحج .

كما كشف مدير ديوان الحج والعمرة للقناة الإذاعية الأولى عن عقد اجتماع وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لتقييم موسم الحج السابق وكذا إعطاء إشارة انطلاق موسم الحج الجديد. ومن المفترض -يضيف عزوزة- أن يعرض خلاله التقرير النهائي لديوان الحج والعمرة عن موسم الحج من أجل الوقوف على إيجابيات الموسم وسلبياته.مؤكدا بأن أغلب الوكالات أدت موسما ناجحا وخدمات راقية لفائدة ضيوف الرحمان مقابل هذا تم استبعاد 10 وكالات لم تتقيد بدفتر الشروط الخاص بالتكفل بالحجاج.

المصدر : الإذاعة الجزائرية