قطار للمسافرين يدهس شابا في الثلاثينات من العمر ببومرداس

دهس قطار للمسافرين متجه من مدينة الثنية ببومرداس نحو الجزائر العاصمة مساء هذا الاثنين شابا في الثلاثينات من العمر وأرداه قتيلا بعين المكان، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية.

و أوضح المصدر نفسه بأن الحادث وقع في حدود الساعة أل 3 و 35 دقيقة عندما كان الشاب الذي تطايرت أشلائه جراء الحادث يمشي على خط السكة الحديدية بمنطقة "عليليقية" الواقعة ما بين بلديتي تيجلابين و بومرداس.

وعرفت حركة القطارات إثر هذا الحادث توقفا إلى حين نقل جثة الضحية و تحرير السكة بعدما تدخلت مصالح الحماية المدنية فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج