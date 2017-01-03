استصدار جواز السفر وبطاقة الهوية البيومترين عن بعد بدءا من العام الجاري ببلدية الجزائر الوسطى

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بقالمة بأن بلدية الجزائر الوسطى ستكون بلدية نموذجية رقمية بامتياز وذلك قبل نهاية جانفي 2017.

وأوضح الوزير خلال تفقده أمس الاثنين مقر الحالة المدنية ببلدية هيليوبوليس (5 كلم شمال قالمة) في إطار زيارة عمل و تفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن النظام الجديد في مجال إصدار الوثائق البيومترية سيطبق على مستوى بلدية الجزائر الوسطى قبل تعميمه تدريجيا على كل بلديات الجزائر العاصمة.

وأضاف بدوي أن هذا النظام سيكون موضوعا حيز الخدمة قبل نهاية 2017 على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة، وسيسمح اعتماد هذا النظام الرقمي للمواطن بتقديم طلبه المتعلق باستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري من منزله ومن دون التنقل إلى مصالح البلدية.

وتعتمد هذه العملية على استغلال البلدية للمعلومات الموجودة بقاعدة البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بطلب الوثيقة البيومترية حيث تسلم له الوثيقة المطلوبة من دون إيداع أي ملف أو وثيقة من خلال الاعتماد على رقم تعريفه الوطني الموجود بقاعدة البيانات بالوزارة الوصية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية