نواب البرلمان يصوتون اليوم على مشروعي قانون الجمارك و رخصة السياقة البيومترية بالنقاط

يستأنف المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين أشغاله في جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون الجمارك الذي يهدف إلى تعميم استعمال الأنظمة الأمنية الجمركية.

كما يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع القانون المتعلق بحركة المرور عبر الطرق و سلامتها ، و يتضمن القانون العمل برخصة السياقة البيومترية بالنقاط و يشمل زيادات على المخالفين لقانون المرور بهدف الحد من حوادث السير.

و في هذا الصدد قال وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي إن مراجعة أصناف رخصة السياقة و إدراج رخصة السياقة البيومترية بالنقاط فهي وثيقة بيداغوجية و ردعية في نفس الوقت، موضحا أنها تتضمن نظام التنقيط برصيد 24 نقطة.

و أضاف الوزير طلعي أنه هناك مراجعة في زيادة قيمة غرامة المخالفات و إعادة ترتيبها مع الجنح حسب درجة خطورتها ، قائلا إن ذلك يهدف إلى زيادة القمع في نظام العقوبات المتعلق بمخالفة قواعد حركة المرور.

المصدر: الإذاعة الجزائرية