تكوين اجباري لمدة 3 سنوات لسائقي الوزن الثقيل والحافلات ابتداء من 2017

كشف مدير مدرسة تعليم السياقة وعضو الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة رابح معزيز هذا الثلاثاء عن انه من بين الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المرور الجديد تكوين ورسكلة سائقي المركبات ذات الوزن الثقيل ابتداء من هذه السنة مؤكدا أن هذا التكوين الذي سيستمر لمدة 3 سنوات اجباري .

وقال رابح معزيز لدى استضافته في برنامج "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى إن هذا البرنامج التكويني الذي ستشرف عليه وزارة النقل سيشمل كل سائقي الشاحنات الكبرى والحافلات والمقطورات حيث يلزم على كل سائق من هذا الصنف تلقي التكوين الذي حدد له 72 ساعة واستكمال هذا التربص الذي سيكون من 2017إلى غاية 2019.

وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم تلقين السائقين كل المناهج والطرق الجديدة التي ادراجها في قانون المرور الجديد بما فيها أساسيات الميكانيك مبرزا أن هذه العملية التكوينية ستتكفل بها كل من الشركة الوطنية للنقل البري ومؤسسة نفطال وكذا الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إضافة إلى بعض مدارس السياقة وذلك لتوفير كل ظروف التكوين من قاعات للتعليم والمركبات اللازمة إلى جانب المؤطرين المختصين في هذا الجانب.

كما أفاد عضو الفيدرالية الجزائرية لمدارس تعليم السياقة أن قانون المرور الجديد سيتضمن تعليم الميكانيك لأصحاب السيارت صنف "ب" وكل المناهج الجديدة لتسهيل عملية المرور.

وفي معرض حديثه عن أسباب حوادث المرور وكيفية الحد منها اعتبر رابح معزيز أن الحد من ارهاب الطرقات تعود إلى ضمير السائقين بالدرجة الأولى لتليها بعض العوامل الأخرى كتعدي نسبة الحمولة في المقطورات والممهلات وغيرها من الاسباب.

وعن دور مدارس السياقة أكد المتحدث ذاته على احترافية هذه المدارس في تكوين المرشحين المؤهلين لاجتياز امتحان رخصة السياقة حيث تمنح لهم الرخصة على أساس الجدارة والاستحقاق ،كما دعا المعنيين بالأمر إلى ضرورة الالتفات إلى المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس لتطوير السياقة في الجزائر.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف