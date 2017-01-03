قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا و تهدم عشرات المساكن بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 28 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة وتخريب لعشرات المنازل واعتقلت 11 فلسطينيا فيما اعتقلت سبعة آخرين من بيت لحم واثنين آخرين من مخيم عايدة.

وفي رام الله اعتقلت خمسة فلسطينيين من سلواد واثنين آخرين من قلقيلية وآخر من يعبد جنوب غرب جنين.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات مداهمة وتفتيش بشكل شبه يومي في مختلف بلدات ومدن الضفة الغربية تعتقل خلال عشرات المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة.

إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في هدم عشرات المساكن في خربة (طانا) في شرق نابلس بالضفة الغربية.

وفي هذا الشأن نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس قوله أن "عمليات الهدم ما زالت مستمرة"، مؤكدا أن "الخربة تتعرض لعمليات هدم سنويا، تطال المساكن والمنشآت والمدرسة الوحيدة فيها".

وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت أمس الاثنين على هدم عدد من المساكن في شرق مدينة القدس المحتلة في منطقة تسعى لإقامة مشاريع استيطانية فيها.

ونقلت المصادر عن وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، قوله أن "سلطات الاحتلال هدمت اليوم تجمعا يضم 11 مسكنا في إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطاني".

وتشير آخر تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن علميات الهدم التي شهدها عام 2016 كانت الأعلى منذ عام 2009.

وقال المكتب في تقرير له أن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت 1089 مبنى فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير 1593 فلسطينيا وتضرر 7101 آخرين".

وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام مسجلة في الضفة الغربية لعمليات الهدم والتهجير على الأقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق هذه العمليات في عام 2009، حسب التقرير الذي أشار إلى أن الأغلبية العظمى من هذه المباني بذريعة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء.