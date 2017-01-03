كان 2017:سليماني ومحرز و براهيمي و قديورة يلتحقون بتربص الخضر هذا الاربعاء

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الثلاثاء بموقعها الرسمي أن اللاعبين إسلام سليماني و رياض محرز و ياسين براهيمي و عدلان قديورة سيلتحقون هذا الاربعاء بالمركز التقني لسيدي موسى حيث يتربص المنتخب الجزائري تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم (كان-2017) المقررة بالغابون.

وشرع "الخضر" أمس الاثنين في تربص إعدادي تحسبا للموعد القاري بإجراء حصة تدريبية أولى شارك فيها 19 لاعبا.

وسيخوض خلال هذا التربص أشبال المدرب البلجيكي جورج ليكنس مباراتين وديتين أمام موريتانيا (7 يناير بملعب تشاكر بالبليدة و 10 يناير بسيدي موسى بالجزائر).

وسيبقى زملاء الحراس رايس وهاب مبولحي في تربص لغاية 12 يناير تاريخ مغادرة الفريق نحو الغابون.

هذا ويوجد المنتخب الجزائري في كأس افريقيا-2017 ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات زيمبابوي و تونس و السينغال.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية