بدوي :الجزائر ستظل واقفة للحفاظ عل استقرارها ضد كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، هذا الثلاثاء، أن الجزائر ستظل واقفة للحفاظ عل استقرار الجزائر و أن كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية وقوانينها بالمرصاد.

و وصف بدوي، خلال زيارته إلى ولاية قالمة، أعمال الشغب التي شهدتها بعض الولايات بالأعمال غير الحضارية مشددا على ضرورة على كل المكتسبات و خصوصا محاولة البعض لفرض آراءهم التي تكون في الكثير من الأحيان بأساليب عنيفة.

و أوضح أن محاولة البعض لفرض آرائهم في كثير من الأحيان بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية، مضيفا أن قوة الدولة الجزائرية تستمد أيضا من وعي مواطنيها وتفهمهم لضرورة الحفاظ على المكتسبات.

كما ذكر بدوي خلال هذا اللقاء الصحفي الذي جرى بالمزرعة النموذجية "عبد المجيد ريشي" ببلدية بلخير بأن الدولة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هي الحامي الأول والأساسي للقدرة الشرائية للمواطن، نافيا أن تكون المكتسبات الاجتماعية للمواطن قد مست في قانون المالية 2017 .

وفي ذات السياق، أوضح الوزير بأن الدولة الجزائرية قد خصصت ضمن قانون المالية 2017 ما يزيد عن 10 ملايير دولار للحفاظ الدائم على الدعم الموجه للمواطن، مضيفا بأن الحكومة الجزائرية وبتعليمات من رئيس الجمهورية لن تتوقف عن التكفل بالجوانب والاحتياجات الاجتماعية للمواطن خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والسكن والصحة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية