المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المرور

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس على مشروع القانون المتعلق بتنظيم وامن حركة المرور.

و يتضمن هذا النص أساسا وضع نظام لرخصة السياقة بالتنقيط مع تشديد العقوبات على المخالفين. وقد أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي على التطبيق الصارم لمشروع القانون للحد من تفاقم ظاهرة إرهاب الطرقات.

من جهتهم، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في نص مشروع القانون مطالبين في المقابل بالصرامة في تطبيقه وتحسين وضعية الطرقات مع مراقبة نوعية قطع غيار السيارات.

وتبقى الآمال قائمة على هذا المشروع للحد من تفاقم ظاهرة إرهاب الطرقات والتي مازالت تحصد يوميا العديد من الضحايا.

المصدر: الاذاعة الجزائرية