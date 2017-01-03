استقالة سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي من منصبه على خلفية خروج بريطانيا من التكتل

قدم سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، إيفان روجرز، استقالته من منصبه اليوم، وسط خلاف حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقما أوردته تقارير إعلامية. وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن استقالة روجرز تأتي بعد حوالي شهر من تصريحه أن المدة التي من المحتمل أن يستغرقها توصل بريطانيا إلى اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من التكتل، قد تصل إلى 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، أن روجرز أبلغ دوائر رسمية باستقالته من منصبه قبل بضعة أشهر فقط من بدء بريطانيا مفاوضات الانسحاب الرسمية مع الاتحاد الأوروبي.

وتأتي استقالة روجرز قبل أقل من عام على انتهاء فترة ولايته في منصبه كسفير لدى الاتحاد الأوروبي والتي كان مقررا أن تنتهي في نوفمبر القادم.

ويعد إيفان روجرز واحدا من أكثر الدبلوماسيين البريطانيين خبرة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وكان روجرز قد صرح في ديسمبر الماضي بأن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يستغرق نحو 10 سنوات وهو ما أثار حالة من الجدل في الأوساط البريطانية والأوروبية.

المصدر : وكالات