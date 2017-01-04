المنتخب الوطني يجري اليوم منطقة مختلطة بين اللاعبين و وسائل الإعلام بسيدي موسى

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لنهاية كأس أمم أفريقيا المقررة بالغابون.

و في هذا الصدد تجري عناصر المنتخب الوطني حصة تدريبية اليوم الأربعاء بداية من الساعة الخامسة و التي تكون مسبوقة بمنطقة مختلطة بين اللاعبين و وسائل الإعلام.

و قد صرح اللاعب جمال الدين مصباح للتلفزيون الجزائري أنه فخور دائما بتمثيل الجزائر ، و "سنحضر لكان الغابون و التي ستكون جيدة، و نفكر في المباراة الأولى أمام زيمبابوي".

و أضاف اللاعب مصباح أن "الأجواء جيدة وسط النخبة الوطنية في انتظار باقي اللاعبين ليكون التعداد كاملا يوم الخميس لتشكيل مجموعة ملتحمة من أجل الذهاب إلى الغابون لتمثيل بلدنا و تحقيق نتائج جيدة".

من جهته قال اللاعب محمد بن يحي المستدعى لأول مرة إلى المنتخب الوطني إنه متحمس للعمل مع الفريق حيث "ينتظرنا تربص مهم من أجل أداء عمل جيد بالغابون ، و الالتحاق بالمنتخب الوطني شرف لي للدفاع عن ألوان بلدي".

هذا و ينتظر من اليوم الثالث من التربص اكتمال تعداد المنتخب الوطني بالتحاق الرباعي الأخير ياسين براهيمي، عدلان قديورة،اسلام سليماني و رياض محرز.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني خلال هذا التربص سيخوض مبارتين وديتين يومي 07 و 10 جانفي الجاري أمام منتخب موريتانيا المتواجد منذ أمس بالجزائر، و كذا أمام المنتخب التونسي.

و في هذا الصدد أوضح اللاعب الموريتاني أحمد مولاي أن "اللقاء سيكون صعبا جدا ، خاصة عندما نواجه بلدا كبيرا مثل الجزائر، و المباراة ستكون هامة حيث ستفيدنا و تساعدنا كثيرا لكسب الخبرة".

و أضاف مولاي لقد "جئنا لأداء مباراة جميلة بتقديم أقصى ما عندنا لخوض لقاء في المستوى:، مؤكدا على نقص كثير من اللاعبين، و قال "إن قوتنا تكمن في أننا متحدين فوق الميدان و نطبق اللعب الجماعي و ندافع جيدا مع اعتماد الهجمات المعاكسة" ، معبرا عن أمنياته في أن تكون المباراة جميلة.

يذكر أن المنافس الثاني للمنتخب الوطني هو المنتخب التونسي الذي يواصل تحضيراته ، حيث يواجه اليوم وديا منتخب أوغندا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية