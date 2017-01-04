إطلاق سراح الصحفية العراقية أفراح شوقي بعد أسبوع من اختطافها

أعلن مصدر أمني عراقي هذا الأربعاء، عن إطلاق سراح الصحفية العراقية أفراح شوقي، التي اختطفت من منزلها في منطقة السيدية بجنوب غرب بغداد، من قبل جماعة مسلحة قبل أكثر من أسبوع.

ونقلت مصادر إعلامية عن المصدر الأمني قوله أن "خاطفي الصحفية أفراح شوقي أطلقوا سراحها منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في بغداد،وعادت إلى منزلها".

وأوضح أن الصحفية بصحة جيدة وهي الآن بين أفراد أسرتها, مشيرا إلى أن "التحقيقات حول الحادث ما زالت مستمرة".

يشار إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حديثة الصنع، اختطفوا الصحفية أفراح شوقي التي تعمل في صحف محلية، في الـ 27 من ديسمبر الماضي، من منزلها بمنطقة السيدية جنوب غرب بغداد، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.