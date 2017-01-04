كأس الجزائر : سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي الأحد المقبل

تجرى عملية سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم (أكابر) الأحد المقبل بالجزائر العاصمة حسب ما أفادت به الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الإلكتروني.

وكشفت السيدة الكأس لموسم 2016-2017 عن الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي المقرر شهر مارس المقبل.

وستكون الرابطة الأولى ممثلة بمولودية الجزائر (حامل اللقب), اتحاد بلعباس, نصر حسين داي, وفاق سطيف, شباب بلوزداد وشبيبة القبائل, بينما يمثل أهلي برج بوعريريج الرابطة الثانية. وتأهل أيضا إلى هذا الدور فريق من قسم الهواة (مجموعة الشرق), وهو اتحاد تبسة, منشط نصف نهائي الطبعة الماضية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج