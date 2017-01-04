اتفاقية بين وزارة التعليم العالي و مجمع اللغة العربية لإصدار معجم الذخيرة للغة العربية

أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقا مع مجمع اللغة العربية لإصدار المجمع ذخيرة للغة العربية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إن العمل الذي يقوم به مجمع اللغة العربية يسمى بمجمع الذخيرة، وهو يحتاج إلى إشراك الجامعيين والأكاديميين ومختصين.

من جانبه شدد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي على ضرورة إيلاء الأهمية للتعليم لإيصال اللغة التي نتعلمها ونوصلها لأبنائنا.

وقال:" هذه اللغة يجب أن تخضع لبنية نحوية سليمة لأنها لغة المعرفة التي ننقل بها ونوصل بها المعرفة، فالمسألة مرتبطة بضرورة الخروج من دائرة التنظير إلى دائرة التطبيق يبنغي أن يمر عبر التعليم".

وكشف رئيس اتحاد المجامع اللغوية ورئيس المجمع اللغوي المصري حسن محمود عبداللطيف الشافعي أن المشروع الرئيسي لاتحاد المجامع حاليا هو إصدار المعجم التاريخي للغة العربية كأي لغة حية أخرى في العالم التي تمتلك معجما تاريخي يصف وقت ظهور الكلمة بدلالاتها الأولى على فم المتحدث بها.

أما رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبدالرحمن حاج صالح فشدد على ضرورة إعادة النظر في وظيفة الإتحاد الحقيقية، مشيرا إلى أن الإتحاد سيتطرق في هذا الاجتماع للقضايا والمشاكل التي تنتج بالطبع عن ضرورة الإسراع في العمل العلمي الذي يقتضي التنظيم الدقيق.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية