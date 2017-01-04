اللواء هامل يؤكد على أهمية تعزيز وتحسين العمل الوقائي ودعم التكوين لترقية الصحة

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الأربعاء بالجزائر العاصمة على أهمية "تعزيز وتحسين الوقاية ودعم التكوين العلمي لرفع مستوى التكفل الطبي لفائدة أفراد الشرطة".

وشدد المدير العام للأمن الوطني في الأيام الطبية الجراحية الـ10 للأمن الوطني حول "الالتهاب الكبدي الفيروسي" على ضرورة "تحسين التكفل الطبي لحماية صحة أفراد الأمن الوطني" مشددا على وجوب "دعم النشاطات التحسيسية والتوعوية للوقاية من مختلف الأمراض خاصة المستعصية منها".

وذكر اللواء هامل في هذا الإطار بـ "استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال دعم التكوين "والمستوحاة كما قال من "البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أولى أهمية خاصة للمورد البشري" بدعم التكوين في عدة مجالات ليتمكن كل واحد في اختصاصه من أداء مهامه ب "إتقان وامتياز".

ويرى اللواء هامل بأن "الشرطي الذي غالبا ما يقوم بأعمال صعبة وشاقة يستدعي التكفل به طبيا ونفسيا لتجاوز العقبات والضغوطات التي قد تواجهه والتي قد تنعكس سلبا على أداء مهامه".

وفي هذا الإطار تطرق اللواء هامل إلى كل الانجازات التي تحققت لحد الآن مشيرا إلى المركز الاستشفائي الجهوي للأمن الوطني الموجود بوهران والذي يعد الأول من نوعه في الجزائر" مؤكدا في نفس الوقت "مواصلة القطاع في إنجاز منشآت صحية مماثلة عبر كل مناطق الوطن" .

ويتوفر هذا المركز على 120 سرير وعدة مصالح مزودة بأجهزة طبية تتميز بتكنولوجيا عالية.

كما ذكر في سياق متصل بدور المركز الصحي للأشعة الذي دشن أيضا خلال 2016 والذي قد جهز بوسائل طبية ذات التشخيص عالية الدقة .

وفي ختام كلمته نوه اللواء هامل بجهود السلطات العمومية الرامية إلى "إعطاء دفع قوي للصحة في جهاز الأمن بتنسيق العمل مع كل الأخصائيين والأطباء لدعم الاستثمار الفكري والبحث العلمي في هذا المجال".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج