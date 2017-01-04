مساهل يتحادث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا

تحادث وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة مع رئيس المجلس الاعلى للدولة بليبيا عبد الرحمان السويحلي الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.

و يندرج هذا اللقاء في اطار " الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. كما تمحور أيضا حول التطورات الاخيرة للوضع بهذا البلد" حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

في ذات الصدد ذكر السيد مساهل ب " الموقف الذي لطالما دافعت عنه الجزائر لدى جميع الأطراف الليبية من اجل التوصل الى حل سياسي للنزاع يقوم على الاختيار الحر لليبيين في انتهاج طريق الحوار الشامل و المصالحة الوطنية بكل سيادة و دون أي تدخل أجنبي".

من جهة أخرى ذكر الوزير ايضا بأن " هذه التسوية تشكل البديل لتسوية الأزمة في ليبيا الذي من شأنه أن يحافظ على الوحدة و السلامة الترابية للبلد وسيادته الوطنية و انسجامه الاجتماعي" يضيف ذات المصدر.

و من جهته اشاد عبد الرحمان السويحلي ب " الدور الذي لعبته الجزائر و اسهامها الفعال بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف مرافقة الاطراف الليبية على درب الحوار و المصالحة الوطنية من أجل استعادة السلم و الأمن و الاستقرار" حسب

البيان.