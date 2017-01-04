الاقتباس المسرحي : عرض التجربة الجزائرية في ملتقى دولي بالشارقة

سيتم عرض التجربة الجزائرية في مجال الاقتباس المسرحي خلال ملتقى دولي مقرر من 15 إلي 19 يناير بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة)حول موضوع "الرواية و المسرح" حسبما علم اليوم الأربعاء بوهران من الكاتب المسرحي مراد سنوسي.

وسينشط السيد سنوسي الذي وجهت له دعوة المشاركة في هذا الحدث من قبل معهد المسرح العربي الكائن مقره بالشارقة محاضرة تسلط الضوء على التجربة الجزائرية في مجال الاقتباس والخبرة التي اكتسبها في سياق مسيرته الخاصة .

وأوضح الكاتب المسرحي في تصريح ل/وأج أنه سيتناول تطور مختلف تقنيات الاقتباس و شرح تلك التي استخدمها لمعالجة نصوص لروائيين جزائريين على غرار ياسمينة خضرة وواسيني لعرج.

وقد قام مراد سنوسي بعدة اقتباسات تجسدت بنجاح على الركح منها " الصدمة" و هي اقتباس لرواية"الاغتيال" لياسمينة خضرة و "امرأة من ورق" وهي اقتباس ل "أنثى من سراب " لواسيني لعرج و "هجرة الصبر"("سينغي سابور. حجارة الصبر") للأفغاني طارق رحيمي.

وقد أنتجت مسرحية "امرأة من ورق" التي قامت بإخراجها صونيا من قبل المسرح الجهوي لعنابة بالتعاون مع المسرح الوطني للجزائر. و قد تمت ترجمتها إلى الأمازيغية و أنتجت من قبل المسرح الجهوي لبجاية و أخرجها عمر فيتموش.

وقد تحصل العرض على الجائزة الأولى للأداء النسوي التي منحت للممثلة ليديا لريني بمهرجان المسرح المحترف في 2012 في نسخته العربية و كذا الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح الأمازيغي في نسخته الأمازيغية.