رياض محرز... من أبرز المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي

يعتبر رياض محرز من أفضل المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي التي سيعلن عن نتائجها، مساء هذا الخميس، في العاصمة النيجيرية أبوجا، لخلافة الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ كأفضل لاعب في افريقيا.

و يعد رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الماضي بعدما ساهم في احراز ناديه ليستر اللقب وعلى الرغم من تراجع مستواه بشكل كبير هذا الموسم وتعرضه لانتقادات من مدربه الايطالي كلاوديو رانييري، يبدو المهاجم الجزائري قريبا لان يصبح ثالث لاعب من بلاده يتربع على عرش الانجازات الفردية الإفريقية.

وفي حال تتويجه، ستكون هذه الجائزة الثالثة لمحرز منذ سطوع نجمه في 2016، بعدما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب في الدوري الممتاز، ومنحته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لقب أفضل لاعب إفريقي مؤخرا.

وساهم المهاجم الموسم الماضي بشكل كبير في إحراز ليستر لقب الدوري الانكليزي للمرة الأولى في تاريخه، إذ سجل 17 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة، وشارك في 37 مباراة في الدوري من أصل 38.

وساهم هذا المستوى في حلول محرز سابعا في تصنيف جائزة الكرة الذهبية التي منحتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في ديسمبر الماضي، إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح محرز بذلك، أول جزائري يحتل احد المراكز العشرة الأولى في هذا التصنيف.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية