الشرطة الفرنسية تعتقل رئيس وزراء كوسوفو الأسبق بناء على مذكرة صربية

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب و احد رامش هاراديناي حسب ما ذكرت مصادر في الشرطة أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن هاراديناي تم توقيفه لدى وصوله إلى مطار بازل-ميلوز بشمال شرق فرنسا على متن رحلة قادمة من بريشتينا ، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها صربيا على خلفية اتهامه بجرائم حرب خلال النزاع في كوسوفو في الفترة من 1998-1999.

وأضاف المصدر أن القضاء الفرنسي سينظر في طلب الترحيل الذي تقدمت به السلطات الصربية.

ويعد هاراديناي أحد القادة الميدانيين ل"جيش تحرير كوسوفو" في حرب كوسوفو بين العامين 1998 و1999, وتعتبره صربيا مجرم حرب, لدوره في قيادة حرب عصابات في الإقليم الذي أعلن الاستقلال بدعم غربي العام 2008.

وعمل هاراديناي لفترة وجيزة رئيسا لوزراء كوسوفو، عامي 2004 و2005، بينما كانت تحت وصاية الأمم المتحدة، قبل أن يحاكم ويبرأ مرتين من جرائم حرب في محكمة تابعة للمنظمة الدولية في لاهاي.