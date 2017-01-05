قوات الجيش اليمني تتقدم شرقي العاصمة صنعاء

أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على موقعين استراتيجيين لمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مديرية "نهم" شرق العاصمة صنعاء أمس الأربعاء.

وذكر المصدر ذاته في بيان صحفي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على موقعي "التبة الحمراء والتبة السوداء " بالقرب من منطقة "المديد" مركز مديرية نهم بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات جوية مكثفة على تجمعات وتعزيزات للمليشيات في مناطق "بني ناجي وبني شوكان و العسلات " وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

من جهة أخرى ذكرت مصادر عسكرية يمنية في تصريح لها " أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في جبهة "المخدرة" بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب فيما استهدفت مدفعية قوات الجيش تجمعات وتعزيزات للمليشيات في نفس المنطقة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها".

وفي محافظة شبوة جنوبي اليمن أفادت المصادر نفسها بأن الاشتباكات تجددت اليوم بين قوات الجيش والمليشيات في منطقة "الساق" وفي محيط منطقتي "حيد عقيل والسليم " بمديرية عسيلان وذلك بالتزامن مع قصف مكثف لطيران التحالف العربي على مواقع المليشيات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عربات عسكرية تابعة لها.