مستشار بن غبريت : فتح مسابقة لتوظيف 5ألاف أستاذ بداية ماي

قال محمد شايب ذراع مستشار وزيرة التربية الوطنية، هذا الخميس، أنه سيتم فتح مسابقة وطنية لتوظيف 5 ألاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل.

وأضاف المستشار، خلال نزوله ضيفا، على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة، أن 41 ألف أستاذ أحيلوا إلى تقاعد على أن يتم فتح مسابقة لتوظيف 5 ألاف أستاذ في بداية ماي.

و أبرز أنه لمواجهة نقص الأساتذة الذي يواجهه قطاع التربية، ستضطر الوزارة للعمل بنظام التعاقدي من جديد لمواجهة هذا العجز.

و قال إن بن غبريت ستلتقي هذا الخميس بمديري التربية لـ48 ولاية لبحث عدة الملفات المتعلقة خصوصا بالتسيير الجواري للمؤسسات التعليمية و كذلك استئناف الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد القادم.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية