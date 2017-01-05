مستشار بن غبريت : فتح مسابقة لتوظيف 5ألاف أستاذ بداية ماي

05/01/2017 - 11:05

قال محمد شايب ذراع مستشار وزيرة التربية الوطنية، هذا الخميس، أنه سيتم فتح مسابقة وطنية لتوظيف 5 ألاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل.

وأضاف المستشار، خلال نزوله ضيفا، على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة، أن 41  ألف أستاذ أحيلوا إلى تقاعد على أن يتم فتح مسابقة لتوظيف 5 ألاف أستاذ في بداية ماي.

و أبرز أنه لمواجهة نقص الأساتذة الذي يواجهه قطاع التربية، ستضطر الوزارة للعمل بنظام التعاقدي من جديد لمواجهة هذا العجز.

و قال إن بن غبريت ستلتقي هذا الخميس بمديري التربية لـ48 ولاية لبحث عدة الملفات المتعلقة خصوصا بالتسيير الجواري للمؤسسات التعليمية و كذلك استئناف الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد القادم.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

أوسمة:

مجتمع

طالع ايضاً

معتصم بوضياف للإذاعة :5000 معاملة تجارية عن طريق الدفع الالكتروني منذ انطلاق العملية...
على باي ناصري للإذاعة: 700 مؤسسة جزائرية مصدرة وإجراءات تسهيل التصدير لا أثر لهافي...
بن غبريت للإذاعة: كتاب موحد للطور الابتدائي وملف إصلاحات البكالوريا ستحال على مجلس...

فروق قسنطيني
فاروق قسنطيني للإذاعة: الجزائر اعتمدت منظومة قانونية جيدة في مجال حقوق الانسان...