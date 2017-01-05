وزير المالية : الدولة تدرس إمكانية إصدار قروض دون فوائد

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن المبالغ المحصلة من القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي يعرف بالقرض السندي تجاوزت الـ 560 مليار دينار جزائري منذ إطلاقه شهر أفريل 2016 .

وقال الوزير في رده على أحد الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأنه و"في إطار تحسين التحصيل لفائدة الانجاز العمومي قامت الخزينة العمومية في 17 أفريل 2016 بإصدار قرض حمل تسمية القرض الوطني للنمو الاقتصادي وقد رصدت المبالغ المحصلة من هذا القرض-يضيف الوزير- والتي فاقت 560 مليار دينار جزائري لتمويل مواصلة انجاز منشآت قاعدية ، كما أنه من المحتمل أن تقوم الدولة بإصدار هذه السنة قروض أخرى بدون فائدة وهو مشروع قيد الدراسة ".

وأكد وزير المالية بأن الدولة تدرس كل الاحتمالات والسبل من أجل تعبئة الأموال من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية