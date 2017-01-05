وزير الاتصال : مشروع تعميم التلفزة الأرضية الرقمية بلغ 85 بالمائة

أعلن وزير الاتصال حميد قرين بأن تجسيد مشروع تعميم التلفزة الأرضية الرقمية بالجزائر حقق تقدما قدره 85 بالمائة (منها 90 % بالعاصمة ).

وقال الوزير في حديث لإذاعة الجزائر الدولية هذا الخميس بأنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الرقمي التزود بأجهزة الاستقبال قائلا " لقد تناقشنا في الأمر مع أصدقائنا الصناعيين لضمان توفير هذه الأجهزة".

هذا وقد عرض الوزير في حديثه للدولية حصيلة قطاعه خلال السنة المنقضية مستعرضا آفاقها المنتظرة خلال السنة الجارية.

وفي معرض حديثه عما ينتظر الانتهاء من انجازه خلال السنة الجارية تطرق قرين إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد أن تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري للمرة الأولى في سبتمبر من سنة 2014 وتكليف مولود شرفي برئاستها وإعادة تنصيبها مرة أخرى في جوان الماضي بعد استدعاء رئيسها لمهام أخرى.

ومن بين الأهداف المسطرة لتحقيقها خلال هذه السنة تحدث الوزير عن مسعى القضاء على مناطق الظل المؤثرة على أمواج بث الإذاعة الوطنية عبر كامل التراب الوطني.

المصدر : الإذاعة الجزائرية