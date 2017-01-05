وهران : ولد علي يدعو الشباب الى استغلال الفضاءات الجوارية الموفرة لهم

دعا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي اليوم الخميس بوهران الشباب الى استغلال الفضاءات والهياكل الرياضية الجوارية الموفرة لهم من قبل السلطات العمومية لملء الفراغ .

وحث الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للولاية "على الحفاظ على هذه المكتسبات (الهياكل الشبانية والرياضية) التي صرفت عليها الدولة اموالا كبيرة والتي هي في الحقيقة ملك لهم والابتعاد عن الفراغ والعنف".

وقال "ان الجزائر بلد رائع يتوفر على شباب مذهل الذي يمكن ان يقدم لبلده الكثير اذا انخرط في الحركة الجمعوية الشريك بدون منازع " وأعطى على ذلك مثال جمعية " راديوز" التي قال" انها تتكفل فعليا بانشغالات الشباب".

وقد استهل الهادي ولد علي زيارته للولاية بارزيو التي دش بها مسبح نصف اولمبي بحي " زبانة" المتميز بكثافته السكانية والمدعو الى تطوير ممارسة رياضة السباحة التي تشتهر بها عاصمة الغرب الذي برز بها ابطال كبار.

كما دشن الوزير ببلدية حاسي بونيف دار للشباب تمارس بها نشاطات فنية (الفنون التشكيلية المسرح والغناء) والتسلية والرياضة ومربوطة بشبكة الانترنت.

وبحي بن عربة غرب مدينة وهران قام السيد ولد علي بتدشين مركب للرياضات الجوارية و انثنى على السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي على انجاز مثل هذه الهياكل التي تمارس بها الرياضات القتالية (الجيدو والكراتية والملاكمة وكمال الاجسام) اضافة الى العديد من النشاطات العملية بما في ذلك الاعلام والآلي وعلم الفلك.

وزار الوزير بعين المكان قبة فلكية اصطناعية مجهزة بعرض ثلاثي الابعاد كما حضر بحي العثمانية اختتام دورة " الشتاء فوت" في كرة القدم المنظمة من قبل جمعية راديوز.