العراق : 40 الف شخص سيحتاجون للعلاج من اصابات استمرار الصراع فى البلاد

ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الخميس وزع في جنيف أن عدد من سيحتاجون الى دخول المستشفيات في العراق بشكل عاجل جراء اصابات ناجمة عن استمرار الصراع في العراق والموصل يتوقع أن يبلغ حوالي 40 الف شخص .

وأضاف بيان المنظمة الدولية, انها تعمل مع السلطات الصحية العراقية الوطنية والشركاء لاقامة مستشفيات ميدانية وكذلك اعادة تأهيل المستشفيات الرئيسية القريبة من الخطوط الامامية للقتال, إضافة الى اشراك منظمة انسانية غير حكومية للتعامل في حالات الطوارئ وتوفير الرعاية الشاملة وزيادة السعة السريرية لجميع حالات الصدمات النفسية في مستشفى الطوارئ.

وتابعت المنظمة, انها دعمت حكومة العراق وحكومة كردستان على صعيد مدهما بالمساعدات المنقذة للحياة فى حالات الطوارئ والخدمات الصحية بما فى ذلك الادوية وغيرها من لوازم التعامل مع الصدمات النفسية والجراحات, مشيرة الى انها ستقدم دعما الى مديرية صحة نينوى من خلال 10 سيارات اسعاف وكذلك 27 فرقة اسعاف الى مديرية الصحة فى اربيل.

كما ستقوم بدعم مستشفيات الطوارئ فى اربيل من خلال بناء قدرات العاملين بها وتوفير الادوية والمستلومات للمرضى الذين يحتاجون الى الرعاية الجراحية حيث تتلقى هذه المستشفيات ما بين 20 الى 30 مريضا يوميا يعاني الغالبية منهم من اصابات بقذائف وطلقات نارية.

يذكر أن الحكومة العراقية تشن حاليا علمية واسعة النطاق لاسترجاع مدينة الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الارهابي كما تشهد مدنا أخرى سيما العاصمة بغداد هجمات و تفجيرات يذهب ضحيتها عشرات الاشخاص.