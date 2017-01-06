تدمير 28 قنبلة ومخبأين للإرهابين بكل من عين الدفلى والبويرة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي هذا الجمعة من تدمير 28 قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع ومخبأين (2) للإرهابيين بكل من عين الدفلى والبويرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 يناير2017، (28) قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع ومخبأين (2) للإرهابيين بكل من عين الدفلى والبويرة (الناحية العسكرية الأولى)، فيما تم إيقاف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من ورقلة وجانت ( الناحية العسكرية الرابعة) 8 مهربين وضبطت شاحنة (1) محملة ب 9740 هاتفا نقالا و 300 كاميرا مراقبة وسيارتين (2) رباعيتي الدفع و264 كيلوغراما من المواد الغذائية وكمية من زيت المائدة، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) في عمليات متفرقة 179 كلغ من الكيف المعالج و1050 وحدة من مختلف المشروبات".

وبكل من سوق أهراس وتبسة والطارف ( الناحية العسكرية الخامسة)،"أحبط عناصر حرس الحدود محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تقدر ب 17652 لتر، فيما تم حجز مركبتين".

من جهة أخرى،"أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية ل 11 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بوهران( الناحية العسكرية الثانية)".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية