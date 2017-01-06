ليبيا : 36 قتيلا و264 جريحا جراء إصابتهم بالرصاص العشوائي في بنغازي عام 2016

أعلن مستشفى الجلاء ببنغازي شرق ليبيا أن حصيلة القتلى سنة 2016 بلغت 36 شخصا و 264 جريحا جراء إصابتهم بالرصاص العشوائي داخل مدينة بنغازي وخارجها.

وذكرت المستشفى في بيان له اليوم الجمعة، تناقلته وسائل الإعلام أن الإحصائية بعام 2016 بلغت 36 قتيلا و264 جريحا داخل بنغازي وخارجها في (إطلاق ناري - لغم أرضي - أجسام غريبة (مخلفات الحرب) - السيارات المفخخة - تظاهرات)، في أغلب مناطق مدينة بنغازي دون استثناء.

وأوضح المستشفى أنه بعد فرز هذه المناطق تصدرت منطقة سيدي حسين -القريبة من محور وسط البلاد- من حيث إطلاق النار العشوائي تليها منطقة السلماني، وأيضا منطقة سيدي يونس، ومن خارج مدينة بنغازي منطقة بنينا - رأس لانوف - البريقة - القبة - بشر - الكفرة - الترية.

وأشار المستشفى إلى أن الفئات العمرية من 3 أعوام، وحتى 60 عاما، وأكثر فئة متضررة أقل من 20 عاما مشيرا إلى أن من بين القتلى والمصابين كانت هناك عدة جنسيات"تونسية، وبنغلاديشية، وسودانية، وتشادية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية