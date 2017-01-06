الجزائرية للمياه تشرع في تطبيق الدفع الالكتروني للفواتير في مارس المقبل

تشرع الجزائرية للمياه بداء من مارس القادم في تطبيق إجراء الدفع الالكتروني للفواتير ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه المؤسسة من أزمة ديون كبيرة على عاتق المستهلكين.

وفي هذا الإطار سيستفيد أزيد من 5ملايين زبون على مستوى الجزائرية للمياه من خدمات الدفع الالكتروني لفواتيرهم ابتداء من الثلاثي الأول من السنة الجارية.

ويرى رئيس قسم الخدمة العمومية بمؤسسة الجزائرية للمياه حسين حمران"أن المؤسسة تسير نحو عملية تسهيل الدفع للزبون"، في حين يبقى الهدف من إطلاق هذه الخدمة إلى جانب عملية تسهيل الدفع هو تحصيل مستحقات المؤسسة التي بلغت نسبة العجز بها 45 مليار دينار.

وفي هذا الخصوص كشف السيد حسين حمران عن ديون متراكمة بلغت قيمتها أربعة ألاف وخمسمائة مليار سنيتم،مضيفا "أن وضع هذه الخدمة هو إجراء للتسهيل على المواطن لدفع الديون المترتبة عليه وكما هو معلوم الشركة لديها عجز في هذا المجال والمواطن لايدفع قيمة الماء إنما يدفع خدمة المياه".

ويأتي هذا الإجراء كخطوة تهدف من خلالها الوزارة الوصية إلى عصرنه القطاع وتذليل العقبات أمام المواطنين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية