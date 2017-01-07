هلاك تسعة أشخاص في انقلاب حافلة بين ولايتي بسكرة والمسيلة

لقي تسعة أشخاص حتفهم وجرح اثنا عشرة آخرون صباح هذا السبت إثر حادث مرور أليم وقع بالطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة.

و حسب مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة المقدم معريش الزبير فقد وقع الحادث في حدود الساعة الواحدة صباحا بالمكان المسمى شرماط ببلدية ولتام دائرة بوسعادة وبالضبط في النقطة الكيلومترية 203.

ويتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين وتسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 بجروح مختلفة.

وأضاف مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة أنه قد تم نقل الجرحى إلى نقل المصابين إلى مستشفى بوسعادة عن طريق اسعافات الحماية المدنية التابعة لوحدة بن سرور وبوسعادة.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى