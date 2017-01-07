الرئيس الصحراوي يعرب عن ارتياحه إزاء العلاقات المتميزة بين بلاده وجنوب إفريقيا

أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي ان وقوف جنوب إفريقيا الى جانب كفاح الشعب الصحراوي هو من منطلق مبادئها وتاريخها والتزامها بمقتضيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه ازاء العلاقات المتميزة بين بلاده وجنوب إفريقيا.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الرئيس ابراهيم غالي عقب لقائه هذا الجمعة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما ونقلتها وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وقال الرئيس الصحراوي ان "جنوب إفريقيا تقف إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من منطلق مبادئها وتاريخها والتزامها بمقتضيات الشرعية الدولية وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تصفية الاستعمار ورفض الاحتلال واحترام الحدود القائمة عند الاستقلال".

وأضاف إبراهيم غالي أنه يوجد بين الجمهورية الصحراوية وجنوب إفريقيا "قواسم مشتركة ترتكز أساسا على العمل من أجل مستقبل أفضل لشعوب إفريقيا ومصالحها من خلال ممارسة حقها في تقرير المصير واحترام سيادتها" مؤكدا على أن "الشعب الصحراوي يكفاح من أجل استكمال سيادة دولته على كامل ترابها الوطني ويواجه مع الأسف احتلالا عسكريا من دولة جارة هي المملكة المغربية".

ووصف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي العلاقات بين البلدين ب"المتميزة", مجددا التأكيد على أن زيارته لجنوب إفريقيا "مناسبة وفرصة للتشاور حول النظرة المتطابقة للاندماج الإفريقي ولأهم القضايا الدولية".

كما أكد أن لقاءه الرئيس جاكوب زوما كان "مثمرا" وتم خلاله تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا مضيفا أنه "لقاء الحلفاء والأصدقاء ورفاق الدرب. ونحن - يؤكد الرئيس غالي- نستحضر هنا الزيارة التاريخية التي قام بها الراحل أوليفر تامبو إلى الجمهورية الصحراوية والتي وطدت علاقات التضامن بين الطرفين".

كما أعرب عن ارتياحه "للآفاق التي تفتحها العلاقات المتميزة بين بلدينا خاصة في ظل التجربة الرائدة لجنوب إفريقيا في المجالات الاقتصادية والصناعية وغيرها من القطاعات وما تزخر به الجمهورية الصحراوية من ثروات هائلة ومن فرص وحاجة إلى الاستثمار".