تتويج مصارعي الأمن الوطني بلقب البطولة الوطنية فوفينام فيات فوداو

توج مصارعو جمعية الامن الوطني بلقب منافسات الطبعة الـ 14 للفوفينام فيات فوداو التي اختتمت نهئاياتها مساء الجمعة بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر), عقب نيلهم ل31 ميدالية منها 13 ذهبية.

وحصد ممثلو الأمن الوطني, 13 ميدالية , 11 فضية و7 برونزيات, فيما حصل فريق اولمبي بوروبة على المركز الثاني برصيد 9 ذهبيات, 6 فضيات وبرونزيتين متبوعا بنجم شراربة باربع ذهبيات , فضية واحدة وخمس برنزيات وكذا وفاء سعيدة بذهبيتين واربع فضيات و نفس الهدد برونزيات .

وكما جرت العادة , كانت السيطرة واضحة لممثلي جمعية الامن الوطني التي أضحت تجلب لصفوفها مصارعي عدة اندية ممن ينشدون الاستقرار والاستفادة من عدة مزايا في التحضير والتدريبات اليومية بإشراف خيرة المدربين الوطنيين لهذه الرياضة القتالية الفيتنامية الأصل والتي أضحى صيتها يزداد سنة بعد سنة, كما لوحظ.

والغالبية الساحقة من هؤلاء المصارعين هم اللذين يشكلون المنتخب الوطني الجزائري الذي هيمن على نهائيات هذه البطولة التي "غابت عنها المفاجآت", كما صرح المدرب الوطني , بلال بونجمة.

وبحسب بونجمة فإن المستوى الفني لنهائيات: - 65 كلغ, - 68 كلغ, - 72 كلغ و82 كلغ " كانت جيدة", كما برزت عدة وجوه تستحق مكانتها في الفريق الوطني تنتمي لناديي المدية وسبورتينغ فريحة (تيزي وزو).

وعرف الموعد الرياضي عودة مصارعي, المنتخب الجزائري للفوفينام فيات فوداو , صالح رابية(-72كلغ) وعادل زيتي المتوج بلقب وزنه (-72 كلغ) السنة الماضية.

المصدر: واج