النفط يرتفع بعد شروع دول الأوبك في خفض انتاجها

سجل النفط ارتفاعا طفيفا نهاية الاسبوع بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار وأخبار حول التزام منتجي منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا إلى 57.10 دولار للبرميل في التسوية بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل.وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار بوجه عام مقابل عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية تباطؤا في التوظيف في ديسمبر, وزيادة في الأجور مما يضع الاقتصاد على مسار النمو والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وشرعت السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- وحلفاؤها الخليجيون أبوظبي والكويت في منح اشارات على خفض الإنتاج التزاما بالاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون.

وقلصت الكويت -العضو الخليجي في أوبك- إنتاج النفط في يناير إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات, حسبما افاد به مسؤول كويتي في قطاع النفط الجمعة.

وتنضم الكويت بذلك للمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي قلصت إنتاجها أيضا هذا الشهر بما لا يقل عن 486 ألف برميل يوميا إلى المستوى المستهدف البالغ 10.058 مليون برميل.

وقال العراق الخميس إنه بدأ تنفيذ إجراءات لتقليص إنتاج النفط التزاما بقرار أوبك في الوقت الذي تعتزم فيه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية إجراء صيانة مقررة لحقول نفطية في مارس وأفريل من شأنها أن تقلص الإنتاج لتحمل نصيبها من الخفض الذي اتفقت عليه أوبك.

وكانت الدول الاعضاء في منظمة الدولة الصدرة للبترول قد اتفقت خلال القمة الاستثنائية المنعقدة شهر سبتمبر 2016 بالجزائر, على خفض الإنتاج الى مستوى يتراوح بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا.

وتم تأييد هذا المقترح من طرف أوبك خلال اجتماعها بفيينا في نوفمبر الفارط والتي توصلت فيه إلى اتفاق بخفض إنتاجها ب 2ر1 مليون برميل يوميا لتسقيف الإنتاج في حدود 5ر32 مليون برميل يوميا بداية من 1 يناير 2017 لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد.