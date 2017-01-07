3 قتلى و6 جرحى في حادث مرور بمعسكر

لقي 3 أشخاص حتفهم و أصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صباح هذا السبت ببلدية ماوسة بولاية معسكر حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية .

وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر الملازم طاهر مهني أن الحادث وقع حوالي الساعة ال10 من صباح اليوم بالمنطقة المسماة (قراش) بين بلديتي معسكر و ماوسة و نتج عن اصطدام بين سيارة سياحية و سيارة أجرة.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة السياحية و امرأة و طفلها كانا على متن سيارة الأجرة فيما أصيب باقي ركاب سيارة الأجرة بجروح متفاوتة الخطورة وفق نفس المصدر.

المصدر: الإذاعة الجزائرية. واج