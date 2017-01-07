الجزائر- موريتانيا : الخضر يفوزون بثلاثية في أول ودية قبل الـ " كــان"

نجح المنتخب لوطني لكرة القدم في الفوز بأول مبارة تحضيرية تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق الاسبوع المقبل 14 جانفي، بتغلبه على نظيره الموريتاني بثلاثية (3-1) على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأنهى أشبال البلجيكي الشوط الأول منهزمين بواقع هدف لصفر عن طريق ضربة جزاء شرعية نفذها الموريتاني العيد الحسن في الدقيقة الـ 18، قبل أن يستعيد رفقاء بن طالب في قلب النتيجة لصالح الخضر في الشوط الثاني بفضل أهداف كل من الوافد الجديد للخضر سفيان هني الذي عدل النتيجة بعقب في الدقيقة 52 و90+2قبل أن يهدي كل من بونجاح وبوطالب هدفي الفوز في الدقيقة الـ 73 والدقيقة 90+ 2 على التوالي.

وأقحم الناخب البلجيكي تشكيلة تخلى فيها عن جملة من الاساسيين كمحرز وسليماني ومبولحي مفضلا عسلة، بلخيثر، ماندي، بلقروي، غلام، عبيد، تايدر، بن طالب، غزال، هني وبونجاح .

وسيلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر) يوم الثلاثاء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج