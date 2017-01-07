43 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج مفخخ في مدينة أعزاز شمال سوريا

قتل 43 شخصا على الأقل اليوم السبت في انفجار صهريج مفخخ في مدينة أعزاز بشمال مدينة حلب والواقعة تحت سيطرة مسلحي المعارضة في سوريا ، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري ومقره لندن إن"ما لايقل عن 43 بينهم 6 عسكريين على الأقل عدد الذين قضوا في تفجير صهريج مفخخ بمنطقة المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي"على الحدود التركية.

وتابع أن حصيلة القتلى"قابلة للازدياد لوجود عشرات الجرحى والمفقودين" دون تحديد حصيلتهم لافتا إلى وجود"بعض الجرحى في حالة حرجة".

وأضاف المرصد والذي يعتمد على شبكة من النشطاء على الأرض أن الانفجار أسفر عن دمار في المكان فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في منطقة المحكمة الشرعية وسط أعزاز.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت الخميس الماضي في مدينة أعزاز مما خلف قتلى وجرحى.

وبحسب المرصد شهدت مدينة أعزاز خلال العام 2016 تفجيرات بآليات مفخخة خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وتشكل مدينة أعزاز موقعا استراتيجيا في ريف حلب الشمالي فهي تقع في وسط الريف الشمالي على الحدود التركية فاصلة بين شرقه وغربه.

كما تقع أعزاز على الطريق الدولي من غازي عنتاب في تركيا إلى مدينة حلب السورية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية