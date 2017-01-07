الشاعر البحريني قاسم حداد يفوز بجائزة أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي

فاز الشاعر البحريني قاسم حداد أمس الجمعة بجائزة أبو القاسم الشابي للإبداع الأدبي التي عادت هذا العام للساحة الثقافية في تونس بعد توقفها منذ 2011.

وعرفت الجائزة تنافس 111 عملا من 13 دولة عربية و عاد في النهاية للبحريني قاسم حداد عن ديوانه "أيها الفحم يا سيدي" الصادر في 2015 عن دار مسعى البحرينية للنشر والتوزيع.

قاسم الحداد من مواليد 1948 بالبحرين و شارك في تأسيس "أسرة الأدباء و الكتاب في البحرين" عام 1969 و شغل عدد من المراكز القيادية في الإدارة كما تولى رئاسة تحرير مجلة "كلمات" و هو أيضا عضو مؤسس في "مسرح أوال" و ترجمت إشعاره إلى عدة لغات.

وتمنح جائزة أبو القاسم الشابي التي تحمل اسم أحد أشهر شعراء تونس مؤسسة البنك التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية و تهدف حسب مؤسسيها إلى "الاحتفاء بالأعمال الأدبية للمبدعين التونسيين والعرب."

و شدد منظمو الجائزة خلال حفل الاختتام على ان "إعادة إحياء هذه الجائزة سيفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويساهم في دعم جهود المبدعين التونسيين والعرب" كما عبر المشاركون عن سعادتهم باستعادة الجائزة لسالف إشعاعها وبريقها."

ومن أبرز الفائزين بها في السابق من تونس سمير العيادي وفرج الحوار ومحمد الغزي ورضوان الكوني والمنصف الوهايبي ويوسف رزوقة وبوراوي عجينة, ومن خارجها السورية هيفاء بيطار والمصري علاء عبد الهادي والعراقي علي بدر, والأردنية سميحة خريس.