مصطفى نسيب للقناة الثالثة : لا زيادة في اسعار النقل بالنسبة للحافلات

أكد مدير النقل في وزارة النقل و الأشغال العمومية، مصطفى نسيب، هذا الأحد، أن أسعار النقل بالنسبة للحافلات، لن تشهد زيادة، بسبب ارتفاع في أسعار الوقود المقرة في قانون المالية 2017.

و أفاد، نسيب، خلال نزوله ضيفا على برنامج"ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة، أنه سيلتقي هذا الأحد مسؤولون في القطاع مع نقابات النقل، وذلك من أجل النظر في التدابير التي تسمح لقطاع النقل بأن لا يتأثر بارتفاع سعر الوقود وفقا لقانون المالية 2017.

كما أعلن المسؤول عن خط جديد للنقل الحضري نهاية 2017 ، مخصص لشرق العاصمة ذو مستوى خدماتي جيد، و كذا توسع خط المترو باتجاه عين النعجة و ساحة الشهداء.

و في معرض حديثه، تطرق مدير النقل إلى مختلف المشاريع التي تقدمت في الانجاز على غرار السكة الحديدية و كذا النقل الجوي و المترو.

و فيما يخص النقل بالسكة الحديدية، أشار أن المخطط الوطني للتنمية سمح بانجاز 4000 كلم خط إلى حد الآن، بالإضافة إلى 2000 كلم خط في الانجاز على المستوى الوطني، و 6500 كلم قيد الدراسة، مبرزا أنه تم تخصيص 25 مليار دولار لانجاز هذه المشاريع.

و بالنسبة لتنمية القطاع الجوي، قال نسيب أن المكاسب التي حققتها الجوية الجزائرية تسمح لها بتعزيز أسطولها بـ59 طائرة ما يسمح بتوسيع خطوطها الجوية.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية