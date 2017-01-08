حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يطالب المغرب بالانسحاب من الصحراء الغربية

وجه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أمس السبت دعوة الى المغرب من أجل الانسحاب من الصحراء الغربية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المنادية بالسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد الأمين العام للحزب غويدي مانتاشي في تصريح أدلى به عقب استقباله من قبل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بمقر الحزب بجوهانسبرغ (جنوب افريقيا) أن "القارة الافريقية لن تتحرر مادام بلد منها محتل من طرف بلد إفريقي آخر وهو انتهاك جسيم للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

وبخصوص طلب المغرب الانضمام إلي الاتحاد الإفريقي أوضح المسؤول الحزبي الجنوب افريقي أنه " لا يمكن قبول عضوية المغرب ما لم يلتزم بميثاق الاتحاد الإفريقي" ودعا المغرب الى الانسحاب من الصحراء الغربية .

كما وجه غويدي مانتاشي دعوة من أجل اطلاق حملة دولية لحماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي ومقاطعة الشركات المغربية والأجنبية العاملة بالصحراء الغربية المحتلة. أحزاب جنوب افريقية تؤكد لابراهيم غالي تضامنها غير المشروط مع حق الشعب الصحراوي في كفاحه للتحرر

والى جانب لقاءه مع أمين عام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي غويدي مانتاشي وهو اللقاء الذي حضرته ايدنا موليوا رئيسة اللجنة التنفيذية بنفس الحزب لدى وزارة الخارجية استقبل الرئيس الصحراوي أمين عام الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي بلدني زمنادي. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص ) أن المحادثات تناولت العلاقات التاريخية التي تربط جبهة البولساريو بهذه الأحزاب وتطورات القضية الصحراوية حيث عبر الجانبان عن تأييدهما ومساندتهما لكفاح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير. كما استقبل الوفد الرئاسي رئيس اتحاد النقابات العمالية (كوساتو) سايدومو دلاميني الذي أكد بدوره دعم حق الشعب الصحروي في الحرية والاستقلال واستعداد منظمته لمساندة المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.

كما التقى بحركة التضامن الجنوب إفريقية مع الشعب الصحراوي حيث عبرت الحركة عن تضامنها غير المشروط مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير.

للتذكير وصل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو صباح الجمعة إلى جوهانسبورغ في مستهل زيارة عمل إلي جنوب إفريقيا بدعوة من الرئيس جاكوب زوما. ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة كل من وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك ووزير التعاون بلاهي وكاتب الدولية للأمن والتوثيق ابراهيم محمد محمود و الأمينة العامة للأتحاد الوطني للمرأة الصحراوية فاطمة المهدي ونائب رئيس برلمان عموم افريقيا اسويلمة بيروك وعبداتي بريكة المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية